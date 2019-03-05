Украина и Франция запустят совместное производство средств РЭБ

Предприятие "Искра" ожидает в этом году запустить производство средств радиоэлектронной борьбы совместно с французской компанией Thales.

"Научно-производственный комплекс "Искра", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", ожидает в этом году запустить совместное с французской компанией Thales производство средств радиоэлектронной борьбы, а также с еще одной зарубежной компанией будет создавать новый образец многофункциональной станции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор "Научно-производственный комплекс "Искра" Юрий Пащенко на пресс-конференции.

"Искра" является самым большим предприятием в Украине по разработке и производству радиолокационных станций разного назначения. "Искра" работает уже 60 лет и ее продукция служит в 50 странах мира, и сегодня "Искра" восстанавливает свое место на рынке за счет новых образцов вооружения. В этом году мы освоили новое направление – контрбатарейные радары. Сейчас идут госиспытания и полным ходом идет подготовка к серийному производству. Также с нами сотрудничает в отрасли средств радиоэлектронной борьбы французская компания Thales. Мы ожидаем, что в этом году мы будем иметь совместное производство современных образцов, которые по своим тактико-техническими характеристикам превышают многие существующие", - сказал он.

Пащенко отметил, что наладить работу по разработке средств радиоэлектронной борьбы удалось благодаря конструкторам с предприятия "Топаз".

"Мы освоили новое направление – средства радиоэлектронной борьбы. Для этого мы взяли на работу конструкторов, который приехали с оккупированной территории, с предприятия "Топаз". Обеспечили их жильем и достойной зарплатой", - подчеркнул он.

Также, Пащенко сообщил, что предприятие "Искра" наладило сотрудничество с еще одной зарубежной компанией по контрбатарейным радарам.

"По контрбатарейным радарам у нас есть сотрудничество с мировым гигантом, объёмы продаж военной техники которого превышает в четыре раза все объемы украинской военной промышленности. Вчера провели заседание. Наш аванпроект, который мы предложили для разработки, они приняли. Поэтому будем вместе создавать новый образец контрбатарейного средства и обзорной радиолокационной станции. Так называемой многофункциональной станции", - отметил он.

Кроме этого, Пащенко сообщил, что предприятие "Искра" в 2018 году нарастило объем производства в 1,7 раза. "За последние четыре года мы увеличили объем поставок в Вооруженные силы в 5-7 раз по разным направлениям", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн "Укроборонпром".