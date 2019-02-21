Украинскую систему радиоразведки представили на выставке IDEX 2019 (фото)

Названы основные преимущества системы "Пластун" РП-3000.

На международной выставке IDEX 2019 представили украинскую малогабаритную тактическую систему радиоразведки "Пластун" РП-3000.

Эта система представляет собой усовершенствованную версию "Пластун" РП-525, которая активно используется во время боевых действий на востоке Украины, сообщает Украинский милитарный портал.

Система "Пластун" РП-3000 позволяет выполнять выявление радиосетей и рабочих частот тактического, оперативно-тактического звена, средств связи и передачи данных малых диверсионно-разведывательных групп, определение местонахождение современных станций связи с ППРЧ, синхронную пеленгацию и демодуляцию частотно-модулированных сигналов, фиксацию цифровых каналов управления и передачи информации, определение местонахождения летательных аппаратов и БПЛА включительно, определение координат станций РЭБ, подавление GPS-сигналов, блокираторов сотовой связи, станций активных помех БПЛА, выявление способов передачи данных контр-батарейных средств (АЗК-7).

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Основные преимущества системы "Пластун" РП-3000:

• высокая мобильность и малый вес — 28 кг, что позволяет транспортировку любым

доступным видом транспорта;

• высокая точность пеленгации. Погрешность пеленгования не более чем 1,5 градуса для диапазона 25-525 МГц, и 1 градус — для диапазона 525-3000 МГц;

• скорость сканирования от 1 ГГц/с;

• полоса мгновенного обзора 21 МГц;

• динамический диапазон, лучше чем 82 дБ;

• пеленгование сигналов длительностью менее 15 мс;

• высокая автономность. До 36 часов непрерывной работы при t -20°С;

• надежность, простота в развертывании в сочетании с понятным интерфейсом. Время

развертывание системы не более 20 мин;

• специальный режим для фильтрации постоянных сигналов пеленгования при ППРЧ

сигналов;

• высокая ремонтопригодность в полевых условиях.

Ранее "Укроборонпром" представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).