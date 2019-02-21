Украинскую систему радиоразведки представили на выставке IDEX 2019 (фото)
На международной выставке IDEX 2019 представили украинскую малогабаритную тактическую систему радиоразведки "Пластун" РП-3000.
Эта система представляет собой усовершенствованную версию "Пластун" РП-525, которая активно используется во время боевых действий на востоке Украины, сообщает Украинский милитарный портал.
Система "Пластун" РП-3000 позволяет выполнять выявление радиосетей и рабочих частот тактического, оперативно-тактического звена, средств связи и передачи данных малых диверсионно-разведывательных групп, определение местонахождение современных станций связи с ППРЧ, синхронную пеленгацию и демодуляцию частотно-модулированных сигналов, фиксацию цифровых каналов управления и передачи информации, определение местонахождения летательных аппаратов и БПЛА включительно, определение координат станций РЭБ, подавление GPS-сигналов, блокираторов сотовой связи, станций активных помех БПЛА, выявление способов передачи данных контр-батарейных средств (АЗК-7).
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Основные преимущества системы "Пластун" РП-3000:
• высокая мобильность и малый вес — 28 кг, что позволяет транспортировку любым
доступным видом транспорта;
• высокая точность пеленгации. Погрешность пеленгования не более чем 1,5 градуса для диапазона 25-525 МГц, и 1 градус — для диапазона 525-3000 МГц;
• скорость сканирования от 1 ГГц/с;
• полоса мгновенного обзора 21 МГц;
• динамический диапазон, лучше чем 82 дБ;
• пеленгование сигналов длительностью менее 15 мс;
• высокая автономность. До 36 часов непрерывной работы при t -20°С;
• надежность, простота в развертывании в сочетании с понятным интерфейсом. Время
развертывание системы не более 20 мин;
• специальный режим для фильтрации постоянных сигналов пеленгования при ППРЧ
сигналов;
• высокая ремонтопригодность в полевых условиях.
Ранее "Укроборонпром" представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).