НАТО: угрозы Путина нацелить ракеты на США являются неприемлемыми

В Альянсе не хотят гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие.

В Организации североатлантического договора (НАТО) заявили, что угрозы президента России Владимира Путина в адрес союзников по Альянсу являются неприемлемыми.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил заместитель представителя НАТО Пирс Казале.

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Казале подчеркнул, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не собирается разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Путин заявил, что Россия будет готова уничтожить американские ракеты средней дальности, если их будут развертывать в Европе.

Кроме того, по его словам, в этом случае РФ будет вынуждена предусмотреть "зеркальные и асимметричные действия".

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении этих территорий, из которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где размещены центры принятия решений относительно применения ракетных комплексов, которые нам угрожают», - заявил он.