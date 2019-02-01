National Interest: Ядерная торпеда России «Посейдон» абсолютно бессмысленна

Гигантский подводный робот с ядерной боеголовкой, который Москва выставляет в роли «убийцы городов и авианосцев», на самом деле проиграет любому другому вооружению в эффективности.

Россия якобы начала подводные испытания термоядерной автоматизированной торпеды «Статус-6», известной также под названием «Посейдон». Она должна была бы внушать страх, но на самом деле вызывает только один вопрос: зачем она сдалась?

Об этом пишет National Interest, напоминая, что «Посейдон» - это 25-метровый ядерный подводный робот, который на самом деле является ничем иным как морской версии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Он должен автономно преодолевать тысячи километров и взрываться у побережья вражеского города, чтобы вызванное цунами, которое потом полностью уничтожит населенный пункт.

Читайте такжеNational Interest: Россия только строит ядерного монстра "Посейдон", но НАТО уже может его уничтожить

СМИ России сообщили, что тайные испытания оружия уже начались. Кроме того, российская пропаганда раскрыла, что «Посейдон» будет нести две мегатонные ядерные боеголовки. Этого действительно более, чем достаточно, чтобы уничтожить город. Но новое страшное оружие России все равно вызывает сомнения и вопросы. Зачем Кремлю наносить ядерный удар по, например, американскому городу с помощью подводного беспилотника, способного двигаться со скоростью 180 километров в час, если обычная МБР сделает это за 30 минут?

В России объяснили, что «Посейдон» сможет отомстить США за первый удар в случае, если американская система ПРО перехватит все российские межконтинентальные ракеты. Трудно представить, чтобы Америка смогла сбить каждую из 500 и более российских ракет. Но даже если это произойдет, «Посейдон» будет плыть к цели в США несколько недель. И его «месть» в таком случае будет не очень эффективной.

Больше удивляет то, что в Москве также пытаются выставить ядерную торпеду как средство для уничтожения американских авианосцев. Мол, очень быстрая ракета-беспилотник не позволит торпедам перехватить его. Владимир Путин также хвастался тем, что «ядерный двигатель «Посейдона» уникальный из-за своего небольшого размера. Но при этом он позволяет достичь невероятного соотношения между весом и тягой».

«Он в сотни раз меньше, чем те двигатели, которые установлены на современных подводных лодках. Но он достаточно мощный и может переходить в боевой режим, в котором его максимальные возможности будут в 200 раз быстрее», - сказал Путин.

Читайте такжеBusiness Insider: Российский Миг-31 засекли с невиданным ранее оружием

National Interest удивляется: если Россия действительно так далеко ушла вперед в разработке ядерных двигателей, почему это ее субмарины не удостоились таких удивительных двигателей. Но даже если отбросить этот момент в сторону, остается все равно непонятным, зачем «Посейдону» ядерные боеголовки, если его цель – потопить американский авианосец. С этой миссией не хуже справились бы и вполне неядерные сверхзвуковые ракеты, такие как «Кинжал». И даже если Кремлю очень хочется применить что-то ядерное, у него хватает ракет, бомб и самолетов, чтобы ударить по американским кораблям. Зачем нужно что-то такое, как «Посейдон»?

Издание резюмирует, что стратегическая выгода от такого оружия для России остается под вопросом, так же как и его успехи в роли «убийцы авианосцев».