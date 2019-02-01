В Украине разработали боевой модуль "Дуэт" для мобильного ЗРК (фото)

Модуль вооружен двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса «Охотник».

Правительство Германии заблокировало разработку мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего действия, которая осуществлялась украинским предприятием «Арсенал» совместно с немецкой компанией Rheinmetall.

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Об этом в интервью Оборонно-промышленному курьеру сообщил заместитель директора Казенного предприятия специального приборостроения «Арсенал» Александр Клочко

Украинское предприятие «Арсенал» разрабатывал зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия до 5 км где Rheinmetall отвечал за интеграцию с мобильной платформы и системы целеуказания и сопровождения. Однако эту разработку было остановлено из-за запрета немецкого правительства.

Уже создан боевой модуль «Дуэт», вооруженный двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса «Охотник».

Боевой модуль «Дуэт» предназначен для комплектования на разных типах наземных боевых машин ракетами ПЗРК различных типов, включая ЗРК «Колибри».

Как ранее сообщал ресурс Ukrainian Military Pages совместно с Rheinmetall Defence в Украине также были и другие разработки, КБ «Южное» разрабатывало мобильный комплекс противодействия БПЛА с 35-мм автоматической пушкой с системой Skyshield.