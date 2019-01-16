Турция поставит бронемашины вооруженным силам Малайзии

В то же время турецкая компания HAVELSAN разрабатывает симулятор для экипажа AV8.

Турецкая оборонная компания FNSS Savunma Sistemleri AŞ производит для вооруженных сил Малайзии многоцелевую бронемашину AV8 (8х8) в рамках контракта, подписанного в 2011 году.

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Бронемашина производится на базе турецкого броневика Pars 8x8 в сотрудничестве с малайзийской компанией DEFTECH, передает Анадолу. В целом Турция поставит Малайзии 12 модификаций 257 бронемашин AV8.

В то же время турецкая компания HAVELSAN разрабатывает симулятор для экипажа AV8. Работы находятся на завершающем этапе, и в ближайшее время симулятор будет поставлен в Малайзию.

Заместитель главы HAVELSAN Мехмет Акиф Наджар рассказал, что компания на протяжении 20 лет производит симуляторы для ведущих мировых компаний.

До сегодняшнего дня компания создала симуляторы для экипажей подводных лодок, вертолетов, пассажирских и военных самолетов, сказал замглавы компании.

«Ранее мы создавали симуляторы для ВС Турции. В последние годы HAVELSAN приступила к экспорту симуляторов», - сказал Наджар.