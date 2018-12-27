Турция испытала первую авиабомбу собственного производства

Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья

Турция успешно испытала первую авиабомбу MK-84 собственного производства.

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Испытания прошли на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Анадолу.

Авиабомба весом в тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой.

Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 км\ч.

Ранее за рубежом была успешно испытана миниатюрная проникающая боеголовка для бомбы весом 113 кг.

Испытательную базу HABRAS открыли 31 октября. База предназначена для испытаний оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирования закупленных за границей систем вооружения.