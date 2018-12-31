Минобороны планирует увеличить закупки нового вооружения - Полторак

Министр обороны Степан Полторак отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

Министерство обороны планирует увеличить объемы закупок нового вооружения, приоритет будет предоставляться отечественному производителю.

Об этом во время рабочей поездки во Львовскую область заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте МОУ.

«Хотел бы отметить, что государственный оборонный заказ, который мы приняли на Совете национальной безопасности и обороны, является очень оптимистичным и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой, - отметил министр обороны.

Как подчеркнул Полторак, «у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну».

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Министр обороны отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство вооружений будет отечественного производства», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн.

26 декабря президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы в следующем году получат 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, более тысячи БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.

Предприятия "Укроборонпрома" в течение 2018 года передали украинским силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного вооружения.