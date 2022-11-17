Военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия.

Армия Украины вышла к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым. Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Наши военнослужащие действительно вышли на побережье реки Днепр, что нам позволяет контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову Крым. Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия", - сказал Громов.

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Президент Зеленский заявил, что на фронте постоянно идут бои, а Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

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Вооруженные силы Украины наносят удары по позициям российских оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

По мнению Зеленского, деоккупация Крыма положит конец войне.

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