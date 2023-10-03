Уничтожены почти все воздушные цели.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал работу ПВО в ночь на 3 октября во время российской атаки.

Видео появилось в Telegram-канале Олещука. Он отметил, что силы ППО хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях.

"30 из 32 воздушных целей уничтожены подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", истребительной авиацией воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины. Спасибо за работу!", - отметил Олещук.

Ночная атака оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Днепропетровская ОВА заявляла о сбитии над областью 13 дронов и одна крылатая ракета. Падение обломков сбитых дронов вызвали пожары и разрушения в нескольких районах, в частности в Днепре и Павлограде. В Павлограде также зафиксировано и попадание на территории промышленного предприятия, в результате которого возник пожар. Есть разрушение производственных объектов.

По данным Генштаба ВСУ, всего за сутки россияне нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

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