Сбивание КАБов - сложно и не целесообразно, и самый эффективный способ борьбы - это уничтожение самолетов, считает аналитик.

В РФ сейчас разрабатывают дальнобойные управляемые авиационные бомбы (КАБы), которые будут достигать 150-170 километров. Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, оккупанты из-за приближения к административным границам Днепропетровщины чаще используют по региону именно КАБы.

В частности, в эфире Киев-24 он сказал, что захват крупных индустриальных городов Украины для РФ - в приоритете. Расстояние от линии фронта - от оккупированного села Соленое в Донецкой области - до административных границ Днепропетровщины сократилось до менее чем семи километров. Но российские войска имеют возможность наносить удары КАБами и артиллерией по приграничным общинам области.

"Раньше фиксировались прилеты КАБов в населенные пункты на границе области, но это было не массовое явление. По состоянию на сегодняшний день мы видим несколько активизацию в связи с сокращением расстояния до непосредственно Днепропетровской области. И это конечно стимулирует врага больше использовать такие средства. С другой стороны, должны помнить, что на сегодня речь идет все же о так называемых обычных КАБах", - сказал эксперт.

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Он уточнил, что максимальная дальность таких бомб сейчас достигает 100-110 километров. Долинце добавил:

"Но враг продолжает разработки более дальнобойных КАБов, которые, по разным оценкам, могут достигать расстояния 150-170 километров".

Он обратил внимание, что недавние удары по Запорожью, где погибло и ранено очень большое количество людей, были нанесены врагом именно управляемыми авиационными бомбами.

"Трагедии, которые были в течение последних дней, это как раз применение врагом соответствующих средств поражения по Запорожью. То есть, эта угроза никуда не исчезала. И так же она остается в таких городах, как Херсон. То есть тех, что находятся на расстоянии где-то 100 км от линии боевого соприкосновения. Для таких мест остается угроза, как от КАБов, так и от артиллерии", - подчеркнул специалист.

По его словам, сбивание КАБов - сложно и не целесообразно, и самый эффективный способ борьбы - уничтожение самих самолетов.

Удар КАБАми по Запорожью

Напомним, украинские эксперты и военные неоднократно отмечали, что управляемые авиационные бомбы наносят большой вред, но противодействие против них заключается прежде всего в уничтожении самолетов, которые эти КАБы несут. В частности, 8 января российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке Запорожья двумя КАБами. Сначала сообщалось, что в результате атаки погибли 13 человек, а 18 получили ранения. Затем стало известно, что количество раненых составило 63 человека, но впоследствии оказалось, что от этих ударов пострадало более полутора сотен человек.

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