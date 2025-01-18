Сейчас известно о четырех погибших.

Утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы пожары в результате падения обломков, пока известно о четырех погибших.

Так, сначала начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районе в результате вражеской атаки погибли три человека. Впоследствии он написал, что количество погибших возросло до четырех, также три человека пострадали.

Также, по его информации, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома, также есть повреждения станции метро "Лукьяновская"

"Повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - написал Кличко.

Кроме того, по его информации, в Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения.

В сети публикуют видео улиц возле метро Лукьяновка, залитых водой.

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки и показали фото.

"Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января Россия нанесла удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, повреждены учебное заведение и жилая застройка, погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. В больнице остаются пятеро раненых, трое из них - в тяжелом состоянии. В целом пострадали четверо детей:

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