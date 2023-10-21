Приведенные выше цифры потерь – это наиболее консервативная оценка уничтоженных оккупантов.

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" вместе с командой волонтеров подтвердили ликвидацию 34 857 российских солдат на войне в Украине. За последние две недели список увеличился на 953 имен.

Больше всего потери увеличились среди мобилизованных и бывших зэков. Всего журналисты нашли в открытых источниках 4056 некрологов, посвященных тем, кого отправили на войну по мобилизации. Больше тысячи из них были ликвидированы в период с июня 2023 года, то есть после начала украинского контрнаступления, сказано в материале.

Журналисты утверждают, что за время войны было уничтожено 6 410 заключенных и 3 532 добровольца.

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"Приведенные выше цифры потерь – это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего", – подчеркивают журналисты.

Потери РФ в Украине - данные Генштаба

Потери врага на 20 октября серьезно возросли. Украинские воины за сутки ликвидировали рекордное количество российских захватчиков - 1 тыс. 380 человек.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 октября 2023 года ориентировочно составили примерно 292 тыс. 060 человек, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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