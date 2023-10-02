Оккупанты пытаются выиграть количественным преимуществом.

Ход контрнаступления на Запорожском направлении динамичен и сложен. Впрочем, кульминация возле Работино и Вербового приближается.

Об этом заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в ТСН.Недели.

"В сети появились видео, как украинские солдаты пересекают линию так называемых "зубов дракона" на "линии Суровикина". Есть еще интересное видео, как российский беспилотник "бомбит" окопы, где до того были российские военные. То есть, это значит, что там их нет. Эти окопы - примерно в километре к западу от села Вербовое. Оно становится ключевой точкой", - рассказал журналист.

Цаплиенко также отметил, что российские военкоры включили "режим молчания" вокруг Вербового и практически перестали информировать о действиях оккупантов на этом участке фронта. Вероятно, сработала цензура. Туда могут перебрасывать резервы.

"Оккупанты считают, что кульминация летней кампании приближается, и хотят использовать свое главное преимущество - количественное. Для нас ситуация непростая. Направление на Токмак-выход на железнодорожный узел, через который враг хочет связать Россию, Донбасс и Крым. Прорыв в сторону Токмака остается неясной перспективой. Недостаток средств разминирования не дает нам возможность создать достаточно широкие коридоры в минных полях", - рассказал журналист.

Цаплиенко подытожил, что ВСУ продолжают двигаться вперед, несмотря на жесткое сопротивление захватчиков.

Контрнаступление на Запорожском направлении

Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в районах Работино и Вербового и безуспешно атакуют войска Украины на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Зато специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино как часть своей "глубокой обороны" против украинских наступательных операций на Западе Запорожской области.

При этом, ситуация к югу от Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, тактическая обстановка в этом районе является сложной и динамичной.

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