От полученных травм мужчина погиб на месте.

В Изюмском районе на кассетном снаряде подорвался местный житель. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В с. Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте", - написал Синегубов.

Он в очередной раз призвал всех быть максимально внимательными и осторожными, воздерживаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и тому подобное.

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"Все эти территории являются потенциально опасными и могут быть заминированы", - подчеркнул глава ОВА.

Минная опасность - ситуация в Харьковской области

13 марта Синегубов во время онлайн-брифинга отметил, что Харьковская область признана одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами. Он сообщил, что в области на одном дворе саперы обнаружили более 70 мин типа "лепесток", которые были установлены российскими захватчиками.

Синегубов напомнил, что 13 марта в населенном пункте Снежковка Изюмского района гражданский человек подорвался на российской мине типа "лепесток". За несколько дней перед тем в этом населенном пункте произошел похожий случай.

Глава ОВА отметил, что подрывы на вражеских боеприпасах свидетельствуют о плотном заминировании территорий. В то же время он добавил, что погодные условия на тот момент не позволяли проводить масштабное разминирование.

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