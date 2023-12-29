Россия потеряла уже половину своих больших десантных кораблей в Черном море.

Уничтожение российского большого десантного корабля "Новочеркасск" стало важным успехом в реализации украинской стратегии по изоляции Крыма. Об этом рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, в настоящее время ВСУ имеют две основные задачи в борьбе с Черноморским флотом страны-агрессора – это уничтожение кораблей-носителей ракет "Калибр" и уничтожение больших десантных кораблей, использующихся в качестве "морского моста".

Он отметил, что Украина уже уничтожила потенциал российской морской логистики в Черном море на 30%, но эта работа будет продолжаться, и в ближайшее время будут новые удары по транспортным кораблям.

По словам Свитана уничтожение больших десантных кораблей имеет большое значение для ослабления российской группироки в Крыму. Он отметил, что в Крым ведут 6 мостов – Керченский автомобильный и железнодорожный. Третий "мост" – это паромная переправа Тамань – Керчь. Четвертый "мост" – это сухопутный коридор через оккупированные территории. Пятый "мост" – снабжение по воздуху, а шестой – снабжение морскими военно-транспортными кораблями.

"Поэтому это и есть основной целью для нас – уничтожение вот этих логистических цепочек. Это военная задача. Прекращение поставок военной аммуниции прекращает движение любой армии. Армия без техники, без топлива, без боеприпасов – это просто толпа "зеленых человечков", – подчеркнул военный эксперт.

Удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

Как писал УНИАН, в ночь на вторник, 26 декабря, в порту оккупированной Феодосии прогремели взрывы, после чего загорелся стоящий в гавани корабль. Спустя время на его борту раздался мощнейший взрыв. Позднее в Воздушных силах ВСУ заявили, что нанесли ракетный удар по БДК "Новочеркасск".

Когда в Сети появились фотографии пораженного корабля, стало понятно, что он полностью уничтожен. Вероятно, вместе с экипажем, численность которого составляет около 80 человек.

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