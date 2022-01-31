На курсы берут всех независимо от возраста.

Жительницы Харькова готовятся защищать Украину в случае нового нападения Российской Федерации. Женщины добровольно учатся военному делу.

Об этом сообщается в сюжете Associated Press.

На базе одной из общественных организаций действуют курсы партизанской борьбы. Здесь обучают не только мужчин, но и женщин, которых здесь не мало.

На курсы все они пришли добровольно. Женщины опасаются, что Харьков может стать одной из первых целей, если Россия все же атакует.

Возраст защитниц разный, среди них и 55-летняя Виктория Балесина. Она считает, что должна уметь обращаться с оружием, чтобы в ответственный момент дать отпор.

Как сообщал УНИАН, 21 января в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский не исключил оккупации Россией Харькова.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе готовы дать отпор потенциальному захватчику.

Также вероятность оккупации российскими войсками Харькова оценил и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, такой 100% вероятности нет.

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