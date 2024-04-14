Теперь эти смертоносные дроны угрожают Израилю и другим арабским союзникам США.

Иранские беспилотники-камикадзе "Шахед" стали проблемой не только для Украины, но и для Израиля и арабских союзников США. Это оружие стало известным как "АК-47" Тегерана.

Как говорится в материале The Telegraph, Тегеран запустил десятки заряженных взрывчаткой беспилотников, чтобы атаковать Израиль. Вскоре их услышали и заметили в небе Ирана. БПЛА отслеживали над иранскими городами Керманшах, Хозестан и Андимешк. А вскоре их сняли на границе в иракской Сулеймании и городе Кербела.

"Были замечены десятки беспилотников, которые летели из Ирана в направлении Израиля над воздушным пространством Ирака", - сообщили два источника в иракских службах безопасности.

Дроны летели низко над Ираком, а социальные сети переполнены роликами с ними. Считается, что это были "Шахеды". Этот смертоносный беспилотник дальнего радиуса дешевый и готов к экспорту по всему миру в зоны конфликта, где режим имеет личные интересы.

"Их жужжание уже хорошо знакомо украинцам, которые постоянно подвергаются ударам беспилотников иранского производства, запущенных Россией. Там звук жужжащего в небе "Шахеда" сигнализирует о неизбежном взрыве и, часто, о жертвах среди гражданского населения. Оснащенные боеголовками весом до 50 кг и радиусом действия до 2000 километров, россияне в основном полагаются на "Шахеды" для нападения на энергетические сети и зерновые склады", - пишет издание.

"Шахед" уже много раз использовался иранскими прокси-серверами на Ближнем Востоке, в частности ополченцами хуситов во время серии нападений на западные коммерческие суда в Красном море. Флот беспилотников сирийского режима также включает "Шахеды".

По словам официальных лиц США, во время печально известной атаки беспилотников Ираном в июле 2021 года на судно Mercer Street в Красном море был использован дрон Shahed-136, в результате которого погибли румынский моряк и британский охранник.

Запустив беспилотники из Ирана, на расстоянии более 1000 км от Израиля, Тегеран как будто намеренно избежал элемента неожиданности. Беспилотники, летевшие над Ираком, казалось, летели очень низко, очевидно пытаясь избежать местных радаров.

В субботу вечером было непонятно, будут ли после залпов беспилотников следующие запуски крылатых или баллистических ракет.

"Shahed 136 - не совсем самый совершенный дрон в мире. Но в этом и суть, вы можете достичь очень важных вещей на поле боя с помощью низких технологий и недорогих систем, особенно если вы можете использовать их в больших количествах. Иранские беспилотники - проблема не только украинцев. Они также являются проблемой для Израиля, Соединенных Штатов и его арабских партнеров", - сказал Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий.

Нападение Ирана на Израиль

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. По словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летняя девочка.

Также вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет добрались до израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности. Тогда о пострадавших не сообщалось.

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