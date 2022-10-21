В случае снижения уровня воды Каховского водохранилища - нарушится функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов Запорожской АЭС, отметили специалисты.

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, которую заминировали российские оккупанты, приведет к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС. Поскольку из-за снижения уровня воды водохранилища - нарушится функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов.

Об этом подчеркнули в центре национального сопротивления.

Согласно мониторингу Центра, россияне установили дистанционно управляемые взрывчатки на системах слива и канализации вдоль подъездных путей к Антоновскому мосту. Эксперты допускают, что их подрыв могут осуществить в момент скопления гражданского населения, которое будет пытаться выехать на левый берег Днепра.

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"Враг в очередной раз прибегает к тактике выжженной земли, а в этом случае придерживается выражения "после нас хоть потоп". Такие намерения указывают на то, что оккупанты приняли решение покинуть правобережья Днепра, но вместе с тем нанести максимальных убытков Украине и затруднить дальнейшее продвижение в направлении Крыма", - отмечается в сообщении.

Известно, что дамба ГЭС удерживает 18 миллионов кубометров воды. В случае снижения уровня воды Каховского водохранилища - нарушится функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Это грозит ядерной катастрофой, отмечают в центре.

Кроме того, подрыв дамбы или разрушения шлюзов подтопит 80 населенных пунктов ниже по течению, пострадают сотни тысяч людей. Это сделает невозможным функционирование Северокрымского канала.

"И россияне уже готовят постановку, чтобы обвинить в этом Украину. Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", - отметили в Центре национального сопротивления.

Угроза подрыва Каховской ГЭС - что известно

На фоне неудач ВС РФ на поле боя кремлевские пропагандисты создают информационную подоплеку для повреждения Каховской плотины российской стороной и возложения ответственности за возможные последствия на Киев.

По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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