Это делают якобы для того, чтобы снизить масштабы последствий в случае разрушения плотины.

Российские оккупанты сбрасывают воду с Каховского водохранилища.

Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявил назначенный РФ "глава" оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишуть росЗМІ.

По его словам, это делается якобы для уменьшения масштабов убытков в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

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"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше", - сказал предатель.

Источники ВВС подтвердили, что сброс воды продолжается уже третий день.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

На фоне неудач ВС РФ на поле боя кремлевские пропагандисты создают информационную подоплеку для повреждения Каховской плотины российской стороной и возложение ответственности за возможные последствия на Киев.

По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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