Интенсивность обстрелов города должна снизиться.

Вооруженные силы Украины создали зону безопасности к северу и северо-востоку от Харькова. В связи с этим обстрелы города ствольной и реактивной артиллерией должны значительно уменьшиться.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Теперь жители Харькова смогут вздохнуть с облегчением, ведь значительно уменьшатся обстрелы города ствольной и реактивной артиллерией. Но, облегчение – это не абсолютный покой", – предупредил он. Видео дня

"Дело в том, что россияне смогут продолжать обстреливать город за счёт тактических и оперативно тактических комплексов, а так же ракетным вооружением авиационного базирования. Но с учётом дефицита этого вооружения интенсивность обстрелов будет гораздо ниже", – добавил Коваленко.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области. Утром 11 сентября российские войска обстреляли правый берег Купянска.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

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