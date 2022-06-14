Если будет больше оружия, которое есть в запросе Украины к партнерам, тогда украинская армия начнет продвигаться вперед.

От поставок Украине оружия зависит скорость деоккупации территорий нашего государства, и любые промедления в этом вопросе грозят стагнацией на фронте.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

"Я благодарен, что поступает (вооружение - УНИАН). Но оно должно поступать быстрее, если мы все живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не ушла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А что у нее такие мечты и мысли есть, я в этом уверен", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что от прочности и устойчивости Украины зависят дальнейшие планы страны-агрессора в отношении других государств.

"Уверен, если Украина не будет крепкой, они пойдут дальше. Киев – это не финиш в их марафоне. Это для них начало. Мы показали свою прочность, и сейчас очень важно, чтобы эту крепость вместе с нами показывали наши западные партнеры", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в случае затягивания поставок оружия война в Украине приобретет стагнационный характер.

"Все будут стоять на месте. Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, а затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", - добавил Зеленский.

Ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк озвучил конкретный запрос от Украины на поставку вооружения. В список пожеланий Подоляк включил 500 танков, 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 2000 единиц бронетехники.

Министр обороны США Остин заявил, что его страна готова удовлетворить запросы Украины.

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