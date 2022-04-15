Он также рассказал о своем разговоре с украинской командой, которая будет участвовать в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что за 50 дней полномасштабной войны Украина стала героем для всего свободного мира.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Еще издревле и до нашего времени человечество искало героев. Люди всегда ценят именно героев. Всегда поддерживают тех, кто смел. И всегда чувствуют, кто действительно борется за добро. За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего мира, для всего свободного мира. Для тех, кто имеет достаточную смелость, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями", - отметил Зеленский.

Он добавил, что героями стали все украинцы и украинки, которые выстояли, и которые не сдаются.

"И победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что общался с украинской командой, которая будет участвовать в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных".

"Среди них и ветераны, и военнослужащие - те, кто защищает сейчас нашу державу. Очень переживают, что пришлось поехать на соревнования. Я заверил, что мы дождемся их возвращения и будем поддерживать их в соревнованиях так же искренне. Верю, что наша команда и в этом году даст повод ими гордиться", - сказал он.

Напомним, Зеленский рассказал как изменил мнение о многих мировых лидеров.

Вас также могут заинтересовать новости: