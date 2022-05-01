В то же время отметил президент, российские оккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война в Украине ослабила Россию так, что на параде в Москве на 9 мая ожидается меньшее количество военной техники.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

"Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин. Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заявляет, что российские оккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке государства. "Нагнали подкрепление на Харьковщину, пробуют усилить давление на Донбассе. Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 тысяч солдат. Но не останавливаются", - добавил он.

При этом Зеленский отметил, что Украина активно коммуницирует с партнерами для усиления санкций против России. "За Мариуполь, за все разрушенные города и общины Украины, за военные преступления против наших людей. За ракетные и авиаудары по территории Украины", - сказал президент.

Напомним, Зеленский обещает отстроить уничтоженную россиянами полосу Одесского аэропорта.

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