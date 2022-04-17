В целом, по его словам, запланировано три этапа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных этапах обеспечения украинцев жильем.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 16 апреля

"Сейчас исторический момент. Момент, когда мы можем раз и навсегда решить множество застарелых проблем всей среды нашей жизни. Когда можем сделать качественное городское планирование там, где его не было. Можем учесть реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность. Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления. Но есть и то, что касается справедливости. Десятилетиями существовали и никогда не заканчивались очереди на жилье. Это было еще с советских времен. Миллионы людей знают, как это трудно – получить свое жилье, заработать на свою собственную квартиру, построить свой дом. Особенно болезненно это всегда было для военных, правоохранителей, работников бюджетной сферы. Для тех, кто работает на общество и получает за это от государства совсем немного", - сказал президент.

Он подчеркнул, что еще в прошлом году я ставил задачу правительству – сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех ветеранов, которые стояли в очереди.

"Далее мы планировали перейти к обеспечению жильем всех наших военных. А сейчас мы фактически расширяем то прошлогоднее задание на масштаб всей страны и детализируем его так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и украинских общин. А еще совмещаем это с программой енергомодернизации жилья. Как результат - будет несколько этапов. Я поставил сегодня задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным, пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами", - пояснил президент.

По его словам, на втором этапе нужно восстанавливать то, что оккупанты пытались уничтожить.

"Все города и общины, которые пострадали. А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех тех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет. Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры. Не может больше быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты. Не может быть такого, что врач или медицинская сестра, учитель или милиционер всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", - пояснил глава государства.

Он пояснил, что правительство, все органы центральной власти вместе с местными властями должны это обеспечить.

"И обеспечат. Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. На безопасное и комфортное жизненное пространство, которое будет рассчитано на любого человека. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, который заслуживает жизни в современной среде. Чтобы реализовать этот проект, мы уже привлекаем ведущих архитекторов, весь потенциал государства и международную поддержку. Добавим участие компаний, государств-партнеров, международных доноров. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся это сделать. Удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость в отношении тех, чье право на жилье было нарушено", - пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что позволит спасти Мариуполь, и назвал "азовцев" героями.

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