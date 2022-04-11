Глава государства заявил, что Россия перейдет к еще более масштабным действиям на востоке Украины, но украинские военные готовятся к этим действиям оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия будет еще больше бояться проиграть, и поэтому новая неделя будет напряженный и ответственный.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения 10 апреля, которое размещено в социальной сети Facebook.

"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет еще больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", - подчеркнул президент.

"Я продолжу обращаться к парламентам и народам мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов на помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Если бы они не боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Ибо наша смелость и наша правдивость однозначно преобладают. И одержат победу", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский спрогнозировал была бы война с Россией, если бы Украина находилась в НАТО.

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