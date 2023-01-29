На мероприятии, в частности, речь шла об обеспечении ключевых потребностей украинских воинов в основных образцах вооружения.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 29 января, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили информацию разведки о вероятных действий противника в ближайшее время.

Об этом в Telegram сообщил глава государства. "Заслушали доклады по оперативной обстановки на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге. Рассмотрели важную информацию от разведки насчет вероятных действий врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", - отметил президент.

Также, по словам Зеленского, обсудили вопросы обеспечения ключевых нужд Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

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"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее уже состоялись ряд заседаний Ставки верховного главнокомандующего, на которых обсуждали важные вопросы насчет войны с РФ.

Война в Украине - последние новости

24 января Владимир Зеленский сказал, что российские войска готовятся к реваншу и накапливают силы. Президент подчеркивал, что враг должен проиграть.

Представитель Главного управления разведки Минобороны нашей страны Вадим Скибицкий предупредил, что на весну и начало лета запланировано большое наступление врага.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов в конце 2022 года прогнозировал, что в этом году украинцев ждет радость победы в войне с Россией.

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