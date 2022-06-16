По словам президента, "Газпром "просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации с газом в Европе.

В видеообращении вечером, 16 июня, глава государства выразил мнение, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – "цена снова прыгнула".

"Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцах", - сказал он.

По словам Зеленского, "Газпром "просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу". "И это еще один аргумент в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа, не должно быть этой зависимости", - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, как лидеры европейских стран отреагировали на сирены в Киеве. Приезд лидеров четырех стран в Киев совпал с началом воздушной тревоги.

Также, по его словам, лидеры европейских государств понимают, что переговоры Украины с Россией не возобновляются исключительно из-за позиции агрессора.

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