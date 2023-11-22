В Офисе президента отказались комментировать это решение.

Президент Владимир Зеленский подписал приказ о призыве резервистов в особый период лишь 22 февраля 2022 года. Его действие началось с 00:00 часов 23 февраля - за полтора часа до начала российского вторжения.

Как говорится в статьи NV, кое-кто из призванных резервистов даже не успели добраться до военкоматов.

"Сейчас, когда я пишу это видео, по киевскому времени 22 часа. Как и обещал, открыто рассказываю обо всех наших действиях, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине и за ее пределами... на сегодняшний день нет необходимости в всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Мной как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан приказ о призыве резервистов в особый период", - заявил Зеленский 22 февраля 2022 года, объявляя о призыве резервистов.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отказался в запросе о комментарии Зеленского, почему решение о призыве резервистов он принял лишь за полтора суток до вторжения.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Верховной Раде Украины предлагают мобилизовать на войну служащих правоохранительных органов с опытом ношения огнестрельного оружия. Об этом говорится в проекте закона №10209, зарегистрированном 3 ноября 2023 года на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Этим проектом закона предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно "мудрой" мобилизации и обеспечения оптимальной боеспособности военных подразделений во время военного положения.

Ранее УНИАН сообщал, что 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал новые законы, которые продолжают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Сроки продлеваются на три месяца - до 14 февраля 2024 года.

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