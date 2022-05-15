По мнению Зеленского, чем быстрее будет освобождена украинская земля, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка для Украины, прежде всего оружием, означает работу на недопущение глобального голода.

Об этом президент заявил в видеообращении.

Он напомнил, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

По мнению главы государства, этот визит в очередной раз демонстрирует прочность двухпартийной поддержки Украины и мощность связи между украинским и американским народами.

"Обсудили различные направления поддержки нашего государства, в частности оборонную и финансовую. А также и ужесточение санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом", - рассказал Зеленский.

По его словам, один из вопросов, которым он занимается фактически ежедневно, – это продовольственная безопасность.

"Все больше государств мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что сейчас поддержка для Украины – и прежде всего оружием – означает работу на недопущение глобального голода.

"Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", - уточнил он.

Напомним, у Зеленского объяснили, что будет означать для РФ признание государством-спонсором терроризма.

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