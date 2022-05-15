Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка для Украины, прежде всего оружием, означает работу на недопущение глобального голода.
Об этом президент заявил в видеообращении.
Он напомнил, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.
По мнению главы государства, этот визит в очередной раз демонстрирует прочность двухпартийной поддержки Украины и мощность связи между украинским и американским народами.
"Обсудили различные направления поддержки нашего государства, в частности оборонную и финансовую. А также и ужесточение санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом", - рассказал Зеленский.
По его словам, один из вопросов, которым он занимается фактически ежедневно, – это продовольственная безопасность.
"Все больше государств мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе", - подчеркнул президент.
Зеленский считает, что сейчас поддержка для Украины – и прежде всего оружием – означает работу на недопущение глобального голода.
"Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", - уточнил он.
Напомним, у Зеленского объяснили, что будет означать для РФ признание государством-спонсором терроризма.