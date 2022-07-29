Президент выразил уверенность, что под руководством Виктора Хоренко ССО будут иметь много достижений и побед.

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский представил личному составу нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил бригадного генерала Виктора Хоренка.

Об этом командование Сил спецопераций ВСУ сообщает в Facebook.

Во время представления Зеленский выразил уверенность, что под руководством Хоренко ССО будут иметь много достижений и много побед.

"И мы будем приближать победу каждый день", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент уволил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григория Галагана, занимавшего эту должность с 25 августа 2020 года. Президент назначил на эту должность Виктора Хоренко.

В тот же день Зеленский заявил, что Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра спецопераций "А" СБУ.

Нардеп Алексей Гончаренко отмечал, что Хоренко на должность рекомендовал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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