Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.
Об этом он заявил в видеообращении.
Президент подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.
"Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных к этим преступлениям российских военных, все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Евросоюзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - отметил он.
Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
"Расследование военных преступлений российских войск обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей", - рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что все преступления оккупантов фиксируются и обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление.
"Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия", - сказал Зеленский.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский создал делегацию для переговоров с РФ относительно Договора о гарантиях безопасности.
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