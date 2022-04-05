Украина заинтересована в том, чтобы освобожденные от оккупантов города посетило как можно больше журналистов, "чтобы мир увидел, что сделала Россия".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.

"Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных к этим преступлениям российских военных, все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Евросоюзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - отметил он.

Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Расследование военных преступлений российских войск обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что все преступления оккупантов фиксируются и обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление.

"Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский создал делегацию для переговоров с РФ относительно Договора о гарантиях безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: