Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.

"Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных к этим преступлениям российских военных, все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Евросоюзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - отметил он.

Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Расследование военных преступлений российских войск обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что все преступления оккупантов фиксируются и обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление.

"Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов, чтобы мир увидел, что сделала Россия", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский создал делегацию для переговоров с РФ относительно Договора о гарантиях безопасности.

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