По его словам, обсужден вопрос, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей.

Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Также обсудили и вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частички этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от которого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться. Как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом", - сказал он.

По его словам, это будет историей людей, которые спасались этим мостом и этой дорогой в Киев от российских захватчиков.

Напомним, Зеленский сообщил о запланированных этапах обеспечения украинцев жильем.

Вас также могут заинтересовать новости: