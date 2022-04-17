Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны.
Об этом глава государства сказал в видеообращении.
"Также обсудили и вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частички этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от которого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться. Как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом", - сказал он.
По его словам, это будет историей людей, которые спасались этим мостом и этой дорогой в Киев от российских захватчиков.
Напомним, Зеленский сообщил о запланированных этапах обеспечения украинцев жильем.