Президент подчеркнул, что Украина обязательно обеспечит соответствующую международную реакцию на это.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращение России за военной помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"Сам факт обращения России к Ирану за такой помощью является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты", - отметил президент.

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По его мнению, стратегически это России все равно не поможет, а лишь дополнительно докажет миру, что "Россия на траектории своего проигрыша пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-то".

"Обязательно обеспечим соответствующую международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне за счет иранских дронов у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то там расчеты, новые иллюзии - все это развалится, как и предыдущие их расчеты. 237 дней этой войны доказывают, что мы способны найти ответ на любые угрозы, если действуем вместе - все украинцы и все народы свободного мира", - подчеркнул Зеленский.

Использование иранских дронов в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне РФ против Украины.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе у России было 300 иранских дронов-камикадзе, общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких единиц.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова предоставить странам-членам ЕС "мешок доказательств" о передаче Ираном России дронов-камикадзе. Глава МИД также предложил президенту Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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