Продолжают поступать сообщения о систематических похищениях российскими силами детей из Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что похищение украинских детей российскими военными - это еще одно военное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза, которое состоялось в Люксембурге.

"Мы продолжаем выявлять массовые зверства и сообщения о систематических похищениях российскими силами детей из Украины. Если это будет подтверждено - это будет равносильно еще одному военному преступлению. И борьба с безнаказанностью должна быть усилена. Мы уже обсудили, как это сделать", - подчеркнул Боррель.

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Похищение детей Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 октября городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты в Энергодаре отправляют детей на отдых в Краснодарский край России, но нет уверенности, что эти дети вернутся домой.

13 октября стало известно, что с начала месяца российские оккупанты незаконно вывезли из Херсона около 170 детей.

В августе стало известно, что Российская Федерация продолжает похищать детей с территории Украины и устраивать их незаконное усыновление со стороны российских граждан - уже более 1000 детей из Мариуполя переданы в российские семьи.

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