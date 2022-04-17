Глава государства рассказал о своем отношении к возвращению киевлян в столицу.

Президент Владимир Зеленский считает, что экономика Украины должна работать для поддержки Вооруженных сил.

Об этом глава государства сказал в интервью для украинских СМИ.

В частности, у него спросили, не является ли преждевременным возвращение киевлян в столицу.

"Здесь никто вам точного ответа не даст. Почему? Потому что, могут ли вернуться русские? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город? Сто процентов. Я считаю, что те 7 млрд - это для нашего государства ничего (президент сказал, что 7 млрд евро ежемесячно тратится на все заработные платы, выплаты, соцподдержку из бюджета - УНИАН). В принципе, ничего, если люди будут работать, нам не надо будет унижаться и просить те или иные деньги и суммы. А для этого нужно, чтобы страна работала и жила. И, несмотря на то, что война, надо свыкнуться с мыслью, что не надо ждать момент, когда ни одного выстрела не будет", - сказал Зеленский.

"Может быть по-разному. Мы все этого хотим, но может быть по-разному. Поэтому надо работать. А если работаешь, надо тратить деньги... Я имею в виду, что экономика должна запуститься, без нее денег на нашу армию, кстати, не будет. И это главное. У наших армейцев, военных высокие заработные платы. А где эти деньги брать? Должна экономика работать. Они месяц нам помогут, два месяца помогут те или иные партнеры. Вечно это не будет. Надо работать. Это ответ по возвращению", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешила увольнять членов наблюдательных советов, которые в условиях войны немедленно не прибыли на место работы.

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