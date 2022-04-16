Верховная Рада прекратила деятельность фракции, в свою очередь Минюст готовит судебные иски об отмене политпартии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Перспектив по отмене судом решения Верховной Рады о прекращении деятельности фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" нет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил, что соответствующее решение относительно фракции "ОПЗЖ" депутаты приняли на основе указа Совета национальной безопасности и обороны от 20 марта о приостановке деятельности в Украине на время военного положения 11 партий, которые имеют связи с Российской Федерацией. Также Министерство юстиции готовит судебные иски об отмене политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

По словам Корниенко, более 30 народных депутатов, которые с начала российской агрессии остались в составе фракции "ОПЗЖ", будут работать как внефракционные.

А о вероятности отмены судом решения Верховной Рады о приостановке деятельности "ОПЗЖ" он сказал: "Суд у нас - независимая ветвь власти и может сделать все, что угодно. Но, судя по реакции возможных интересантов иска, то есть представителей бывшей фракции "ОПЗЖ", они избрали другую стратегию. Я ее могу только приветствовать. Депутаты фактически вышли из фракции, признав что нужно выполнять решение СНБО. Далее они будут определяться в рамках регламента о создании группы или оставаться внефракционными. Поэтому, я думаю здесь перспектив по отмене судом решения нет".

Первый вице-спикер проинформировал, что на следующей неделе Рада планирует принять законопроект об особенностях ликвидаций партий, который позволит качественнее проработать регламентные составляющие, которые сейчас не учтены. В частности, о деятельности фракции в Верховной Раде, если ее партия запрещена судом.

"Это сейчас не учтено, и мы с этим разберемся. Вопросы национальной безопасности требуют быстрых реакций", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, сегодня нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку изменили мера пресечения на содержание под стражей без права внесения залога.

Как известно, Медведчук подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие.

12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины был задержан.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных россией украинских военных.

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