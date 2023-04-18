Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке Донецкой области. Он вручил военнослужащим государственные награды

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" о ситуации в районе его ответственности", - говорится в сообщении пресс-служба главы государства.

Кроме того, Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

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"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам лишь победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", - сказал он.

Также президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" II и III степеней.

В свою очередь военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Визиты Зеленского на передовую - последние новости

Президент Украины регулярно посещает позиции украинских военных на передовых позициях на фронте. 22 марта 2023 г. Он посетил украинские позиции в Донецкой области на Бахмутском направлении и наградил защитников города Бахмут. При этом 27 марта Зеленский посетил украинских защитников в Запорожской области.

В то же время российский диктатор Владимир Путин боится соваться на фронт. 18 апреля российские пропагандисты сообщили, что президент РФ прилетел в Украину на Херсонское направление. Он вроде бы находился в так называемой "ЛНР". Позже выяснилось, что, вероятно, Путин посещал временно оккупированные территории Украины еще перед Пасхой.

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