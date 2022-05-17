Звание "Герой Украины" присвоено старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву и подполковнику Вячеславу Ерко (посмертно).

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 201 военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Подписал указы о награждении наших героев", - отметил он.

По словам Зеленского, государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Звание "Герой Украины" присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы - командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады. А также подполковнику Ерко Вячеславу Владимировичу - командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, посмертно", - уточнил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский вручил первые боевые награды независимой Украины - знаки отличия "крест боевых заслуг" пятерым военным, а также первые знаки отличия "За мужество и отвагу".

Первым кавалером "Креста военных заслуг" стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ этому вторжению.

В одном из видеообращений президент подчеркнул, что боевые награды - это справедливая новая традиция для государства.

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