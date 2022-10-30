Президент отметил, что с марта из российского плена освобождены уже 1 тысяча 31 человек.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина помнит обо всех, кто содержится в плену российских оккупантов, и сделает все, чтобы вернуть каждого.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня нам удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 наших защитников, двух гражданских. Среди них - бойцы Нацгвардии, Военно-морских сил, пограничники, теробороновцы", - отметил глава государства.

Видео дня

Он рассказал, что начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя Андрей Альбов был эвакуирован с "Азовстали". Также речь идет, в частности, о добровольце, теробороновце, командире отделения разведывательного взвода Василии Чаленко.

"Есть среди этих 52 и моряк со Змеиного, а также нацгвардеец, который был захвачен в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер Службы безопасности, которого оккупанты забрали в плен в Буче", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул:"Мы помним обо всех, кто содержится в плену России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую".

Зеленский добавил, что команда, которая занимается обменами, работает постоянно.

"Это Буданов, это Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает. Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1 тысяча 31 человек. Спасибо всей команде за этот результат", - сказал глава государства.

Обмен пленными: освобождение украинцев

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в результате очередного обмена пленными домой вернулись 52 украинца, в том числе двое "азовцев" и моряк с острова Змеиный. Из плена удалось вернуть 12 бойцов Национальной гвардии Украины, 18 из Военно-морских сил, восемь из Государственной пограничной службы Украины, девять из Территориальной обороны, трех воинов Вооруженных сил Украины и двух гражданских.

Член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отметил, что с начала российского вторжения прошло уже почти 30 обменов пленными, и уже более тысячи украинцев вернули из российского плена.

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