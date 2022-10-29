С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить более тысячи украинских граждан.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения. Почти 30 обменов состоялось", – подчеркнул Юсов.
По его словам, уже планируется проведение следующих обменов – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены".
Юсов также подчеркнул, что динамика обменов хорошая и только растет.
Освобождение украинских пленных: что известно
29 октября стало известно, что в результате нового обмена пленными домой вернулись 52 украинца. Освободить удалось 12 бойцов НГУ, 18 человек из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает, что украинские военные будут брать больше российских солдат в плен. Это поможет быстрее вернуть пленных украинцев из российской неволи.
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