В ГУР добавили, что уже планируется проведение следующих обменов.

С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить более тысячи украинских граждан.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения. Почти 30 обменов состоялось", – подчеркнул Юсов.

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По его словам, уже планируется проведение следующих обменов – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены".

Юсов также подчеркнул, что динамика обменов хорошая и только растет.

Освобождение украинских пленных: что известно

29 октября стало известно, что в результате нового обмена пленными домой вернулись 52 украинца. Освободить удалось 12 бойцов НГУ, 18 человек из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает, что украинские военные будут брать больше российских солдат в плен. Это поможет быстрее вернуть пленных украинцев из российской неволи.

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