​​​​​​​Президент добавил, что Киеву известно об интересах России.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищать свои земли от оккупантов с оружием в руках.

Об этом шла речь в интервью главы государства украинским журналистам, текст которого опубликован на сайте НВ.

Президент отметил, что сейчас на острове Змеиный, являющийся пока самой южной частью Украины, к которой государство имеет доступ, проходят военные учения.

"Вы знаете, что у нас есть программа развития армии, которая состоит из трех этапов. Мы их активно проходим и уже сейчас видно, что мы способны защищать каждый украинский регион, аэропорт, город и остров Змеиный тоже", – подчеркнул он.

Читайте такжеБоевики обстреляли Золотое-4 - ранена местная жительницаЗеленский добавил, что Киеву известно об интересах России.

"Мы знаем об интересах России, мы видим, какие планы есть у совместных российско-белорусских военных учений Запад-2021. Мы готовы к разным шагам со стороны этих государств", – отметил Зеленский.

21 июля Россия отправила первые эшелоны своих военных и техники в Белорусь на подготовительные учения, предшествующие военным учениям "Запад-2021" в сентябре.

На российско-белорусских учениях планируют массово применять военную авиацию.

По мнению уже экс-Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, эти осенние учения вооруженных сил России и Беларуси представляют потенциальную угрозу на фоне стягивания Россией своих войск к границам с Украиной.

"Хотя мы наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", – говорил он.

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Автор: Яна Ставская