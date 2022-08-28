Президент подчеркивает, что каждый государственный чиновник ежедневно должен демонстрировать результат в своей зоне ответственности по поддержке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что только работа на результат дает право занимать государственные должности.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Военная поддержка - оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная поддержка нашего восстановления - каждый день, каждый государственный чиновник должен демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности. Это должны помнить все, кто был наделен властью", - заявил глава государства.

Відео дня:

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, чем должен закончиться война с РФ. Подоляк подчеркнул, что для этого не меньше оружия нужна воля к победе.

В конце августа Подоляк сказал, что Владимир Зеленский осознает риски и пока не согласен идти на переговоры с Россией. Он назвал переговоры с агрессором "смертным приговором".

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