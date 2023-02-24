Африка и Латинская Америка важны, как потенциальные члены "кулака" поддержки Украины.

В "кулаке" поддержки Украины в борьбе против российской агрессии не хватает Африки и Латинской Америки. Со странами второго континента президент Владимир Зеленский хотел бы устроить совместный саммит, который он готов лично посетить. Глава государства считает, что сумел бы переубедить Латинскую Америку и объяснить важность поддержки Украины.

Такое заявление Зеленский сделал в рамках пресс-конференции 24 февраля. Он сказал: "Крепкого кулака партнеров у Украины не было до этой войны, и это правда. Я счастлив, что сейчас он есть, но он не полон, кое-кого не хватает на этой руке объединенной поддержки. И я говорю о ком — я говорю об африканском континенте, Латинской Америке. Она очень важна. И я очень хотел бы сделать конференцию, я хотел бы сделать встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины. И вы знаете, как мне тяжело выезжать из государства, но специально на эту встречу я бы поехал. Я смог бы им донести, их медиа, их обществу".

По словам Зеленского, Украина готова работать в этом направлении, в частности, дипломаты. Президент сказал, что сложно рассказывать о последствиях войны, если она проходит где-то на другой территории. Глава государства назвал "слабой" позицию держав, которые дистанцируются от российской агрессии на фоне многочисленных военных преступлений РФ.

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Позиция стран Латинской Америки относительно войны

Большинство государств континента придерживаются нейтралитета. Они не поддерживают Украину материально или на уровне публичных заявлений.

По данным издания Voice of America, США ведут переговоры со странами Латинской Америки насчет передачи советского и российского вооружения для ВСУ.

Как сообщили журналисты Folha de S.Paulo, Бразилия отказалась продавать боеприпасы для танков Leopard, которые будут отправлены в Украину. В качестве аргумента власти заявили, что не следует провоцировать Россию.

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