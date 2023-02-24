В "кулаке" поддержки Украины в борьбе против российской агрессии не хватает Африки и Латинской Америки. Со странами второго континента президент Владимир Зеленский хотел бы устроить совместный саммит, который он готов лично посетить. Глава государства считает, что сумел бы переубедить Латинскую Америку и объяснить важность поддержки Украины.
Такое заявление Зеленский сделал в рамках пресс-конференции 24 февраля. Он сказал: "Крепкого кулака партнеров у Украины не было до этой войны, и это правда. Я счастлив, что сейчас он есть, но он не полон, кое-кого не хватает на этой руке объединенной поддержки. И я говорю о ком — я говорю об африканском континенте, Латинской Америке. Она очень важна. И я очень хотел бы сделать конференцию, я хотел бы сделать встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины. И вы знаете, как мне тяжело выезжать из государства, но специально на эту встречу я бы поехал. Я смог бы им донести, их медиа, их обществу".
По словам Зеленского, Украина готова работать в этом направлении, в частности, дипломаты. Президент сказал, что сложно рассказывать о последствиях войны, если она проходит где-то на другой территории. Глава государства назвал "слабой" позицию держав, которые дистанцируются от российской агрессии на фоне многочисленных военных преступлений РФ.
Позиция стран Латинской Америки относительно войны
- Большинство государств континента придерживаются нейтралитета. Они не поддерживают Украину материально или на уровне публичных заявлений.
- По данным издания Voice of America, США ведут переговоры со странами Латинской Америки насчет передачи советского и российского вооружения для ВСУ.
- Как сообщили журналисты Folha de S.Paulo, Бразилия отказалась продавать боеприпасы для танков Leopard, которые будут отправлены в Украину. В качестве аргумента власти заявили, что не следует провоцировать Россию.