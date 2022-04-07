Президент подчеркнул, что у России не получится скрыть доказательства своих преступлений в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия выберет вариант продолжения войны, то это будет самоубийством.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов", - отметил президент.

Зеленский добавил, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев.

"Это исключительно попытка спрятать улики и больше ничего. Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в РФ, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", - подчеркнул он.

По словам главы государства, благодаря объективным расследованиям, свидетелям, данным со спутника и другим инструментам, которые помогают установить правду, будут выяснены все обстоятельства в отношении большинства пропавших граждан, в отношении большинства военных преступлений России на территории Украины.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак", - считает он.

По мнению Зеленского, можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить вред для российской государственности и для тех, тех лично, кто принимает в России ключевые решения.

"Если же нет, если же ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны", - подчеркнул президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский призвал граждан РФ требовать прекращения войны. У нацизма нет будущего, отметил президент.

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