Затягивание войны – одна из версий, отметил эксперт.

Опасность, что развязанная Россией война против Украины затянется до 2024 года, существует.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в 24-м году ожидаются выборы в России, США и Украине: "Затягивание войны – одна из версий того, что всем будет выгодно победу подтянуть ближе к 24-му году. Именно к выборам".

По его словам, сегодня никто, кроме стран западной Европы и Ватикана, не заинтересован в сохранении России на геополитической карте мира.

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"Может быть, мы разгромим Россию до такой степени, что НАТО зайдет в Россию и возьмет под контроль ядерный арсенал, передаст его МАГАТЭ и будет усиленно его утилизировать и уничтожать. И после его уничтожения Россия останется обычной страной, как все остальные, и не будет уже влиять на геополитические процессы", – спрогнозировал эксперт.

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день российские войска продолжают основное наступление на двух направлениях: Бахмутском и Авдеевском.

За прошлые сутки украинские защитники поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники (ВВТ), склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника.

Тем временем украинцев предупредили о вероятности ракетных ударов России.