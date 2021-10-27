Противник в зоне боевых действий за сутки несколько раз использовал вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, отметили в штабе ООС.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб военный Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, обнародованном в социальной сети Facebook.

С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, в направлении Луганского дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новотошковского – из стрелкового оружия.

Читайте такжеУкраина впервые применила турецкий Bayraktar в бою (видео)Кроме того, в сторону Новолуганского наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, в районе Лебединского применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Широкино – станковые противотанковые гранатометы.

Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестные взрывные устройства.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сводке.

На вооруженные провокации оккупантов украинские защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.

Напомним, 26 октября на Донбассе противник 7 раз нарушил режим прекращения огня, в частности, 4 раза применил вооружение, запрещенное "Минском". В результате враждебных действий погиб один защитник Украины, а еще один – получил ранение.

Автор: Виталий Саенко