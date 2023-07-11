Сегодня россияне принесли не мало горя мирному населению Украины. В частности, массированный удар враг реализовал по Херсону.

В Бердянске (Запорожская область) "раздаются" звуки возмездия оккупантам за ночную атаку по территориям Украины и новые обстрелы, которые реализовали оккупанты 11 июля.

О мощных взрывах с детонацией сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Звуки "бововны" и столбы дыма в городе фиксируется примерно в 16:30, отметил чиновник.

"Сегодня в Бердянске бововнит по полной", - констатировал он.

Также Андрющенко поделился соответствующими фото и видео.

Оккупанты совершили массированный удар по Херсону

Напомним, 11 июля армия РФ реализовала массированный удар по Херсону та ранила по меньшей мере пятерых украинцев. Известно, что оккупанты попали в дома людей, а также в гуманитарный штаб.

Состояние одного из украинцев крайне тяжелое, сообщили в Херсонской ОВА. Также среди раненых есть восьмилетняя девочка (у нее медики диагностируют ранения средней степени тяжести).

Также враг сегодня накрыл в Херсонской области "Градами" поселок Софиевка (Станиславская община).

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