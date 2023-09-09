Впрочем, украинское контрнаступление будет получать столько поддержки, сколько будет необходимо.

Западные партнеры остаются преданными контрнаступлению Украины, но достаточно скептичны относительно конечных целей президента Владимира Зеленского.

Как отмечает Sky News, страны Запада сразу резко осудили незаконное вторжение России в Украину. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, ей предоставили беспрецедентный уровень военной поддержки для борьбы с российской агрессией.

"Несмотря на политическую риторику, большинство государств руководствуются ограниченными интересами. По всему миру идут войны, но международное сообщество редко вмешивается. Так зачем поддерживать страну, не являющуюся членом НАТО, сразу после международной пандемии и на фоне внутреннего кризиса стоимости жизни?",- пишет издание.

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Россию давно считали потенциальной угрозой интересам Запада, и оборонные бюджеты были сосредоточены соответственно. После унизительного распада Советского Союза диктатор Владимир Путин стремился снова сделать Россию сверхдержавой и противостоять расширению НАТО.

Большие запасы природного газа и нефти России обеспечили экономическую мощь, а растущая зависимость Запада от российских энергоносителей вдохновила Путина.

"Впрочем, никто не ожидал российского вторжения. Несмотря на превосходство России, украинское сопротивление было решительным, храбрым и эффективным. Украина не была членом НАТО, и у Запада не было аппетита к прямому конфликту с Россией. Однако агрессия Москвы была прямой угрозой для Европы, и если Украина не выдержит, то что дальше? Запад не мог позволить России одержать победу; здоровое понимание цели стимулировало международные усилия по оказанию военной поддержки Киеву", - говорится в материале.

Цели разные, но согласованные

Цель состояла в том, чтобы Россия не представляла угрозы Европе. Но целью Украины было освобождение своей территории.

Sky News отмечает, что "цели разные, но достаточно согласованные, чтобы создать единый фронт против наступления России".

С развитием войны российская армия понесла значительные потери, обнажились ее слабые стороны. Западные санкции разрушили российскую экономику, Россия стала изгоем на мировой арене, а Международный уголовный суд выдвинул обвинения Путину.

Диктатор был вынужден вступать в неприятные коммерческие отношения с Ираном и Северной Кореей, чтобы сохранить свои военные усилия, а НАТО расширилось как прямой результат агрессии Путина.

Кроме того, российский диктатор столкнулся с наибольшей прямой угрозой своему режиму из-за восстания главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Россия больше не представляет реальной угрозы для Европы. Западная цель этого конфликта была достигнута. Но Украина все еще втянута в жестокую битву за изгнание российских войск с оккупированных территорий. Достигнув своей стратегической цели, западные демократические правительства также должны решить внутренние экономические кризисы, приоритеты и восстановление национальных запасов оружия", - отмечает издание.

Недавний опрос CNN показал, что большинство американцев против разрешения Конгресса дополнительного финансирования для поддержки Украины в ее войне с Россией. Нет никакого сомнения, что публично западные политические лидеры хотят поддержать Украину "что бы это ни было", но "суровая реальность заключается в том, что цели Украины больше не совпадают с ее партнерами".

Что это значит для Зеленского и Украины?

Запад обязался поддержать контрнаступление Украины, но будет расти скептицизм относительно того, можно ли достичь конечных целей Зеленского.

Впрочем, партнерам нужно обеспечить европейскую безопасность-поэтому цели совпадают вокруг гарантирования послевоенного суверенитета Украины. Кроме того, Украина может воспользоваться поддержкой и ресурсами Запада для восстановления своей инфраструктуры.

Президент Зеленский доказал, что он - выдающийся лидер военного времени, стимулируя международное сообщество к обеспечению выживания Украины как независимой нации. Но теперь нужна большая государственная мудрость, чтобы создать основы для процветающей, свободной и безопасной Украины.

"Многие украинцы настроены выгнать всех россиян со своей территории. Это право Украины, ее борьба, ее будущее и ее жертва. Дальнейшие жертвы, разрушения и страдания оставят Ужасное наследство, но какова цена мира?",- пишет издание.

Мирный план Зеленского

Мирный план украинского президента Зеленского состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля над своей территорией, возвращение военнопленных и привлечение к ответственности за военные преступления. Он также предлагает решить проблему ядерной безопасности, которая поставлена под угрозу из-за оккупации РФ Запорожской атомной электростанции, и продовольственной безопасности путем защиты экспорта зерна.

В конце февраля 2023 года Китай обнародовал свой "мирный план" в отношении Украины, предложив прекратить боевые действия и отказаться от односторонних санкций.

Впрочем, за несколько месяцев африканские страны также решили показать свои идеи по установлению мира в Украине. Кроме того, Бразилия пыталась "помирить" Киев и Москву, также к этому присоединилась ЮАР.

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