Высокопоставленный российский чиновник понимает, что РФ совершает преступления в Украине, но рассчитывает потом снять "маску вурдалака", считает публицист.

В Российской Федерации первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина Сергей Кириенко мечтает занять путинский "трон".

Невозможно заподозрить Кириенко в непонимании того, что Россия в Украине совершает преступления - он "играет страшный спектакль", рассказал российский ведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю издания "Гордон" - Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, чиновник понимает, что творит, и переплачивает за возможность стать преемником Путина.

"Вот видим, например, персонажа по фамилии Кириенко. Понятно, что он у нас мечтает залезь на еще теплый трон Путина…", - заявил ведущий.

По мнению Невзорова, Кириенко думает, что "поносит маску вурдалака", а потом сможет ее сбросить.

"…И это огромная ошибка, потому что маски имеют свойство, как ты знаешь, прирастать к лицам, и грим путинского вампира №1 - он ведь тоже несмываем. Кириенко не знает этого секретика. Он избрал такой ложный путь", - полагает публицист.

Ранее бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев спрогнозировал, светит ли дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой пост президента.

Экс-депутат считает, что президент России не отдаст свой пост женщине.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты атаковали не только военные объекты, а и гражданские. Только в одном Мариуполе из-за противников погибли более 20 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: